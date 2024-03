Bellotti show a Siena dopo i successi su Rai 1 con le sue imitazioni

Dopo il successo ottenuto a Tali e Quali, dopo la parentesi sanremese e ospitate in trasmissioni tv e radio molto note, come Mattin Show di Viva Rai 2, Lol Talent Show, Uno Mattina in Famiglia o Blob, Andrea Andy Bellotti è pronto a strappare sorrisi sulle lastre: il trasformista-imitatore poliziano sabato 15 sarà all’AperiLive del Centotre Art Pizza Bar, in strada di Pescaia 129, dalle 19,30. Andy Bellotti è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo, facendo dei suoi personaggi Malgioglio, Vanoni, Nannini, Guccini, Pupo o i nuovi Il Volo (low cost) o Penultimo (fratello di Ultimo), protagonisti amati del jet set e del pubblico.