Bellocchio: "Non ho cambiato posto. E i deputati non parlano del Bruco"

"Non ho cambiato posto, sono partito da quello che mi ha assegnato la sorte". Forte e chiara l’affermazione di Bellocchio, fantino che ad agosto correva nel Bruco su Zenis. E a cui il Comune ha notificato "l’addebito" "per essere partito dal terzo posto anziché da secondo assegnato dall’ordine della mossa". Di qui la contestazione anche alla Contrada di cui vestiva il giubbetto, chiamata in causa per la presunta violazione dell’articolo 101 sulla responsabilità oggettiva delle Consorelle. "Sia nella relazione dei Deputati della Festa, sia in quella scritta dal mossiere – osserva Bellocchio – non c’è scritto che il Bruco ha cambiato posto. Anzi si evidenzia che al momento in cui la mossa viene data valida le Contrade sono tutte al loro posto accetto qualcuna. Non intendo fare nomi ma ripeto che non c’è la parola Bruco". Non solo. "Oltre ad avere la sicurezza di essere partito dalla mia posizione, mi chiedo, visto che le contestazioni vengono fatte appunto tenendo conto delle relazioni, dei documenti depositati insomma, se viene davvero dato peso a quello che scrivono i deputati della Festa oppure no", rimarca Bellocchio. Che presenterà le discolpe entro il 31 ottobre "perché c’è margine per rivedere l’addebito, altrimenti non le avrei neppure depositate". Il fantino, che non ha sanzioni pregresse ma è ’pulito’, confessa infine che non si aspettava di essere finito sotto l’esame dell’assessore delegato ma "che si difenderà, di concerto ovviamente con il Bruco".

La.Valde.