"Belle Vetrine", concorso per 25 Bernardini ha battuto Cugusi

È andata in archivio l’edizione n.19 delle "Belle Vetrine", il contest della Proloco di Montepulciano in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile. Un evento che si lega con l’Anteprima delle annate dei vini entrati in commercio nel 2023 e che si è conclusa proprio ieri pomeriggio in Fortezza (oltre 1.500 gli ingressi registrati in tre giorni). Sono state 25 le attività di Montepulciano che hanno partecipato al contest ed a vincere è stata "Porta della Cavina" di Franco Bernardini davanti al "Caseificio Cugusi" di Silvana Cugusi e "Mary’s Collections" di Mariza Oliveira e Giuliano Olivieri. In tutto 146 i votanti che hanno dato la loro preferenza sabato pomeriggio ad una delle 14 vetrine finaliste che erano state scelte dalla giuria composta da Franca Salerno, Roberto Giorgetti e Gianluca Fè. Domenica l’annuncio dei vincitori del contest che aveva come tema centrale quello della sostenibilità. I commercianti hanno raccontato con passione e creatività il territorio con proposte su come dare una mano all’ambiente nella vita di tutti i giorni. Un’attenzione particolare è stata data al ciclo di vita degli oggetti, alle modalità migliori del loro utilizzo e allo smaltimento. Vita rurale del passato e ricordi, storie locali e messaggi dedicati alla "buone pratiche" hanno animato le belle vetrine. "Porta della Cavina" ha convinto con l’idea del "riciclo circolare", una "catena produttiva" in cui l’etichetta del vino può essere riciclata per tornare ad essere una nuova etichetta. Davvero tante le idee interessanti con i commercianti che si meritano un applauso per l’impegno profuso, dimostrando di saper raccontare il territorio con originalità.

L.S.