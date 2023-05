Bellavista, l’isolamento raddoppia Chiusa anche la strada alternativa

di Paolo Bartalini

Non è solo il problema della Cassia interrotta all’altezza di Bellavista a causa della questione del ponte. Inaccessibile a Poggibonsi è anche un percorso ‘sostitutivo’ della strada principale off limits da venti mesi. Su un tratto della strada comunale che unisce la frazione di Bellavista e la località Lecchi, ecco infatti il segnale di divieto. I tecnici dell’amministrazione comunale, in seguito agli esiti di un sopralluogo, hanno temporaneamente chiuso il passaggio ai veicoli: uno smottamento dovuto al maltempo di questi giorni, ha determinato la decisione come si fa sapere dall’amministrazione poggibonsese. Gli eventi atmosferici hanno riguardato da vicino anche la Valdelsa e tra le conseguenze sono da considerare gli ulteriori ostacoli alla mobilità della zona. Da Bellavista così è necessario per i mezzi in transito svoltare verso Megognano e da lì procedere in direzione di Poggibonsi. Da Lecchi è invece attiva la deviazione per Spedaletto. Disagi che finiscono per sommarsi, dunque, in un’area i cui abitanti lamentano non da oggi una situazione di "isolamento". L’intervento di ripristino è comunque considerato "in fase di definizione", con l’obiettivo di giungere a una soluzione in qualche settimana, come spiega il sindaco David Bussagli. Un provvedimento, lo stop ai veicoli, seguito alla segnalazione e alla verifica di un avvallamento al centro della carreggiata. Fondamentale ora lo svolgimento dei lavori per ripristinare la strada in sicurezza. Si parla di una stabilizzazione del fondo stradale, per migliorare la compattezza del terreno che è per natura fortemente acquoso. In passato una situazione simile, o anche più significativa, si era verificata in un tratto di strada adiacente, messo in sicurezza con un intervento di consolidamento e ripristino. "Lo scorso anno – dice Bussagli - abbiamo effettuato la manutenzione, sui tratti che più avevano necessità, del reticolo di strade che si sono trovate a sostenere un carico di veicoli rilevante, inusuale per effetto della chiusura del ponte sulla Cassia". Lo smottamento tra Megognano e Spedaletto porterà quindi a un consolidamento di cui gli uffici comunali stanno definendo i passaggi per affidare ed eseguire i lavori. "Un ulteriore disagio – conclude Bussagli – che va a interessare un’area già sotto pressione e che cercheremo di superare nell’arco di poche settimane".