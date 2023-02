Bellavista, la frazione dimenticata

di Paolo Bartalini

Viaggio al centro di una frazione penalizzata. È Bellavista, da quasi un anno e mezzo ‘isolata’ a causa della questione-ponte sulla strada regionale Cassia a Poggibonsi. Nel settembre 2021 l’interruzione del viadotto e sei mesi or sono la demolizione, in attesa della realizzazione della nuova struttura in grado di ricucire il percorso. "Già in precedenza eravamo privi di certi servizi essenziali per la comunità, per esempio la banca – affermano alcuni tra gli abitanti di Bellavista – e di recente, con la chiusura anche della tabaccheria, abbiamo conosciuto un ulteriore impoverimento. Perché quella attività, che si è trovata costretta qualche mese fa allo stop, rappresentava un autentico riferimento per tante persone del luogo. Abbiamo, tra gli altri punti-cardine per la popolazione, la farmacia in via Irlanda e poi per la spesa quotidiana il negozio Carrefour in via Romania". Sale dunque ancora l’invito alle istituzioni da parte degli abitanti a "fare presto", per evitare ulteriori rischi di pauperizzazione della loro località. "E di conseguenza anche di Staggia Senese", aggiungono, menzionando il centro principale tra le realtà che compongono il territorio comunale di Poggibonsi. E i collegamenti, oggetto in passato di rimostranze? "La situazione generale non è migliorata di molto – osservano – soprattutto per quanto riguarda il mattino. È in vigore una corsa scolastica e un’altra alle 9,20 verso Poggibonsi. Chi non riesce a prendere quel pullman, deve aspettare le 11,45 e arrivare a destinazione solo alle 12,20, perché prima è prevista la fermata a Staggia Senese. Un orario poco comodo, a causa del limitato margine di tempo utile a svolgere determinate commissioni negli uffici del capoluogo. Chi ha la macchina, pur fra gli obbligati tragitti alternativi, ancora si difende. Invece chi non possiede mezzi propri e deve affidarsi al trasporto pubblico, è in difficoltà". Plaudono, gli abitanti, ai ristori a beneficio delle attività commerciali dell’area, per effetto dei bandi predisposti dagli enti locali: "I fondi da destinare ai titolari di esercizi, possono rappresentare un sollievo concreto", affermano. E allo stesso modo sperano in una soluzione tempestiva per le loro esigenze di mobilità e per la disponibilità dei servizi.