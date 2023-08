"Bellavista, frazione dimenticata" Ponte e decoro, rabbia dei cittadini

di Paolo Bartalini

"Viviamo in una frazione dimenticata. La vicenda del ponte sulla strada regionale è emblematica e allo stesso tempo ci sono altre questioni da affrontare. Per esempio la sicurezza stradale, gli spazi verdi, i servizi alla popolazione". Gli abitanti di Bellavista tornano a far sentire la loro voce, a quasi due anni dalla chiusura del viadotto lungo la Cassia e a circa dodici mesi dal via alle operazioni di demolizione della vecchia struttura. In attesa della nuova realizzazione del collegamento tra Poggibonsi, Bellavista e Staggia Senese.

"Una situazione che ha peggiorato notevolmente la qualità della vita della comunità – aggiungono – e ancora non si hanno risposte in materia di tempi, relativi intanto all’inizio dei lavori". Ma al fianco dei problemi che fanno di Bellavista una località ’isolata’, secondo gli stessi residenti, ci sono appunto gli aspetti che riguardano la quotidianità di un luogo rimasto tra l’altro privo qualche tempo fa di un riferimento come la tabaccheria-ricevitoria, con tutto ciò che era in grado di offrire ai clienti, a cominciare dai pagamenti delle bollette.

La gente di Bellavista formula una serie di richieste, anche attraverso il nostro giornale, per evitare, sostengono, "un depauperamento generale in termini di servizi e di sicurezza". Qualche indicazione? "Nei pressi del parco giochi, c’è un punto in cui il cordolo è venuto giù e quei frammenti che si sono staccati rappresentano un pericolo", come si vede nella foto.

Cosa è accaduto in particolare? "In precedenza si trovava lì un albero, poi tagliato e rimosso perché instabile a causa degli eventi atmosferici. Ora è rimasto un fosso con accanto il bordo spezzato. È più che mai necessaria la manutenzione delle alberature. Le piante troppo alte, con i loro rami che a volte invadono la sede stradale, creano difficoltà anche al passaggio dei pullman, oltre a diventare un rischio per quanti frequentano i giardini, si parli di bambini o di anziani".

Cosa altro sottolineare, in fatto di criticità? "La mancanza di una pensilina alla fermata degli autobus tra via Romania e piazza Danimarca. Non abbiamo inoltre un’area attrezzata per lo sgambamento dei cani. La videosorveglianza. Le strade dissestate. Conducenti di veicoli incuranti dei limiti di velocità. Capitoli, questi ultimi – concludono – che interessano da vicino il settore della sicurezza delle persone".