"Bellandi agli arresti domiciliari" Tutto falso: senese sotto processo

di Laura Valdesi

SIENA

Non è ancora stata fissata l’udienza preliminare per l’inchiesta ’Hidden partner’ che nel marzo 2021 accese i riflettori sul ’re’ dei locali di Piazza del Campo Igor Bidilo e sulla società ’Sielna’. Una delle vicende più delicate degli ultimi anni che ha avuto anche ’costole’ per reati minori rispetto a quelli che vengono contestati a vario titolo agli indagati eccellenti.

Diffamazione aggravata, per esempio. Per questo motivo è finito sotto processo un senese di 50 anni (un altro, 63 anni, sempre di Siena, ha raggiunto un accordo per cui è uscito dal dibattimento) difeso dall’avvocato Andrea Natalini. Non era ieri in aula. Presente invece la parte offesa Andrea Bellandi, assistito dal figlio Michele, che all’epoca in cui scoppiò il caso ’Hidden partner’ era diventato da poco più di un mese direttore generale dell’Acn Siena oltre ad essere consulente per aziende legate a ristorazione ed hotellerie. Il processo è infatti frutto di una denuncia presentata dal manager per una clamorosa ’fake’ apparsa sui social e da questi poi rilanciata per cui Bellandi si sarebbe trovato agli arresti domiciliari a seguito dell’inchiesta della finanza. Cosa appunto falsa. Di qui l’offesa alla sua reputazione. Tutto era nato, secondo quanto ricostruito dal pm Nicola Marini, dala pubblicazione sulla pagina Facebook ’Siena club fedelissimi’ (estraneo alla vicenda) di una notizia dal titolo ’Bellandi: annata assurda, ma avevamo un dovere morale nei confronti della città’. Commentando sul profilo social personale il 50enne senese avrebbe pronunciato una frase ingiuriosa al centro del processo: ’Ora c’è a casa, è agli arresti domiciliari’.

"La cosa era falsa – ha ribadito Andrea Bellandi testimoniando davanti al giudice Andrea Grandinetti –; ne scaturì un problema reputazionale ma soprattutto occupazionale: mi hanno chiuso tutti i conti correnti riferendosi a blog che hanno riferito fatti non veri. Uno importante, nazionale, l’ho querelato (sarebbero otto le sue denunce per diffamazione legate alla vicenda Hidden partner, ndr): c’è l’udienza a Milano". E ancora: "Smisero di squillare i telefoni, per prima mi chiamò mia moglie chiedendomi se mi avevano arrestato. E poi il ruolo politico, tutti sanno benissimo il mio rapporto con il sindaco di Siena". Bellandi ha spiegato di conoscere l’imputato "molto bene, da una ventina di anni. Il profilo facebook è riconducibile a lui. A seguito dell’indagine Hidden partner non ha avuto alcuna limitazione, a parte sequestro di documenti e cellulari. Sul piano del lavoro non è quantificabile il danno, ripeto, ti smette di squillare il telefono". E’ stato ascoltato un ispettore della digos, quindi il rinvio dell’udienza con la raccomandazione del giudice al difensore dell’imputato di valutare una soluzione alternativa al dibattimento per la controversia.