Bella iniziativa delle parrocchie Buoni spesa per undici ucraini

Importante iniziativa solidale delle parrocchie di Poggibonsi. Ieri mattina è avvenuta la consegna di buoni spesa, da cinquanta euro ciascuno, a undici persone provenienti dall’Ucraina e ospitate a Colle di Val d’Elsa nella struttura gestita dall’associazione Onlus Sesto Senso, ovvero "Il dono", presso l’ex Convento dei Cappuccini. Un ulteriore gesto concreto e in forma disinteressata da parte delle parrocchie poggibonsesi, attive in pratica ormai da un anno, dai giorni dello scoppio della guerra alla fine del mese di febbraio del 2022, nei vari programmi dedicati alle opere di accoglienza ai profughi dall’Ucraina. Merito anche dell’ausilio di associazioni impegnate sul territorio e di singole persone, volontari e nuclei familiari decisi a fornire il loro aiuto per il progetto benefico. Tutto attraverso la donazione di vestiario, alimenti e altro materiale utile, come sostegno prezioso nell’assistenza a chi è in fuga dal terribile conflitto. Il Centro di accoglienza straordinaria, che apre le porte ai cittadini dell’Ucraina e offre un notevole contributo grazie agli operatori di Sesto Senso, ha trovato adesso un valido riferimento in un gruppo di rappresentanti delle parrocchie poggibonsesi, per effetto della donazione dei buoni spesa da utilizzare per acquisti in supermercati. Un modo per ribadire il valore immenso della promozione della pace tra le popolazioni.

Paolo Bartalini