Beko, oggi corteo in viale Toselli

I lavoratori di Beko continuano a far sentire forte la loro voce di protesta per scongiurare la scure sul sito produttivo di Siena. Oggi, infatti, alle 14 una delegazione di dipendenti insieme alla Rsu incontrerà la presidente della Provincia Agnese Carletti e i consiglieri provinciali. Ma ieri è stata decisa anche un’altra iniziativa. Oltre al presidio alla Beko ci sarà infatti un corteo che partirà dalla rotonda dei Due Ponti per arrivare a quella di Busseto, andata e ritorno alle ore 12. Poi come detto l’incontro in Provincia. Ad esso parteciperà anche il senatore Silvio Franceschelli. Occorre richiamare l’attenzione di tutti gli attori economici e sociali rispetto alla crisi che sta attraversando il nostro territorio.