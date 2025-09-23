Beko, la firma del rogito a fine mese. Il ministro Urso in viale Toselli

E’ durato circa due ore l’incontro tra i vertici di Beko, i sindacati territoriali e l’advisor Sernet sul progetto di reindustrializzazione del sito di viale Toselli. Nel faccia a faccia (il primo dopo l’accordo siglato al ministero delle Imprese e del made in Italy lo scorso 14 aprile) sono stati i numeri a parlare.

Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil di Siena. spiega: "Sernet ci ha detto di aver contattato un centinaio di aziende per il rilancio del sito di Siena. Di queste una sessantina ha chiesto ulteriori informazioni, mentre una decina ha dimostrato un interessamento concreto. Da parte dell’azienda c’è tutto l’impegno a chiudere la vertenza nei tempi previsti – ha continuato Miniero –. E anche per noi il tempo gioca un fattore-chiave, ma la priorità non deve essere la fretta se rischia di inficiare la riuscita dell’operazione". E infine: "Entro la fine di settembre ci sarà la firma del rogito con cui Invitalia acquisisce lo stabilimento di viale Toselli, dove il primo ottobre verrà il ministro Adolfo Urso per la consegna delle chiavi a Invitalia. Insomma – conclude –, ora guardo al futuro con timido ottimismo".

Massimo Martini, segretario Uilm, si dice invece "soddisfatto": "Le aziende concretamente interessate a investire a Siena sono otto e operano nel settore delle energie rinnovabili, dei data center, della Biomedicina e anche della Difesa, ma non si tratta di Leonardo – sottolinea –. Ora Sernet deve approfondire i piani industriali, ma la cosa positiva è che entro il 30 settembre ci sarà la firma del rogito e il primo ottobre verrà a Siena il ministro Urso, che ha mantenuto la promessa fatta al tavolo a Roma". Martini aggiunge: "Ho conosciuto Sernet e mi sembra che vi lavorino persone valide e competenti. Hanno chiesto più tempo, ma i lavoratori attendono risposte. Insomma, nel 2026 vogliamo vedere concretezza sulla reindustrializzazione".

Nell’aria ci sarebbe anche un incontro al ministero verso la metà di ottobre per fare il punto della situazione con tutti gli attori della vertenza: "Sernet deve confrontarsi poi con Confindustria e varie aziende locali – annuncia Martini – perché è opportuno cercare nuovi investitori anche sul territorio. In ogni caso, abbiamo rimarcato il nostro ’no’ all’ipotesi di ’spezzatino’. Chiediamo più garanzie possibili per i lavoratori".

Giuseppe Cesarano, leader della Fim Cisl di Siena, afferma: "Risulta un forte interessamento per lo stabilimento di Siena: siamo ancora in una fase esplorativa, ma si sta lavorando per arrivare quanto prima a una soluzione condivisa, che consenta l’arrivo di un nuovo soggetto industriale capace di garantire continuità produttiva e occupazionale – le sue parole –. Sottolineiamo l’importanza che i riflettori restino accesi su questa vertenza. Il 1° ottobre il ministro Urso sarà a Siena, un segnale di attenzione e impegno concreto da parte del Governo. Inoltre, entro la fine del mese è previsto il rogito, decisivo per dare certezze sul futuro dello stabilimento. La Fim Cisl – è la conclusione – continuerà a seguire la vicenda, al fianco dei lavoratori, perché Siena merita una prospettiva industriale solida e duratura". Sul caso interviene anche Sara Pugliese, segretaria comunale di F.I.: "Forza Italia è pronta a dare tutto il supporto necessario, a ogni livello. Sono soddisfatta che l’attenzione resti alta su una vicenda che ha coinvolto 299 famiglie senesi e la nostra intera comunità".