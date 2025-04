Beko, il centrodestra esulta: "Comune e ministero decisivi per il lavoro insieme ai sindacati"

All’indomani dell’approvazione dell’accordo Beko dall’assemblea dei lavoratori, si dichiarano soddisfatti i partiti del centrodestra, con interventi di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia (in doppia versione). "La vertenza Beko frutto di anni di visioni industriali sbagliate e miopi delle amministrazioni di sinistra vede oggi una nuova speranza di futuro", scrive Fratelli d’Italia in una nota a firma gruppo consiliare e coordinamento comunale. Il risultato "insperato per molti – prosegue la nota – ma pervicacemente perseguito dal sindaco Fabio, dal vicesindaco Capitani, dall’onorevole Michelotti, dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e raggiunto anche grazie alla collaborazione delle organizzazioni sindacali che, ancorché scettiche inizialmente, hanno lavorato raggiungere questo traguardo che rappresenta un ulteriore ma non ultimo passo verso la definitiva soluzione della controversia".

Il risultato, si aggiunge, "è stato raggiunto "con buona pace di coloro i quali invece tifavano perché la vertenza avesse un altro esito. La politica del tanto peggio tanto meglio è finita, non basta stare alla finestra per poi rivendicare meriti altrui, il Pd se ne faccia una ragione".

La sezione Lega Siena parla di "ottima notizia, non solo per i lavoratori ma per tutta Siena. Esprimiamo soddisfazione per questo importante risultato raggiunto grazie alla mobilitazione di gran parte delle istituzioni cittadine, in primis il Comune e all’intervento decisivo del Governo di centrodestra. Questa è la politica che piace alla Lega, caratterizzata da concretezza e vicinanza ai veri problemi delle nostre comunità".

Dal versante Forza Italia, il direttivo comunale esprime "grande soddisfazione". "Un segnale forte per Siena e per tutta la Toscana – dice la deputata Chiara Tenerini –, Forza Italia è sempre stata accanto ai lavoratori e continuerà a esserlo anche nella fase di reindustrializzazione".

Per Sara Pugliese, segretario comunale, "questo non è solo un accordo industriale, ma una conquista collettiva. Quando istituzioni, politica, lavoratori e imprese agiscono in spirito di squadra, è possibile costruire soluzioni concrete e durature".

In una nota il consigliere provinciale di Forza Italia Paolo Salvini osserva che "il risultato evidenzia il grande impegno e la determinazione dei sindacati e del sindaco Nicoletta Fabio. Oggi, il silenzio da parte della Provincia e della Regione dimostra una mancanza di visione e di responsabilità nei confronti di una vertenza che richiedeva un approccio collettivo".