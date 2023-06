Bedana condannato a 2 anni (pena sospesa) per la morte di Arturo Pratelli a Siena

Una tragedia che aveva scosso Siena nel profondo, la morte di Arturo Pratelli. Aveva solo 17 anni, era uno studente modello, grande contradaiolo dell’Aquila e tifoso della Robur. Stava tornando a casa, il 27 dicembre 2018, quando venne travolto e ucciso sulla Sp 73 dal furgone condotto da un commerciante ambulante, Marco Bedana, che andava nei mercati della zona ed era molto conosciuto. Una vita spezzata troppo presto, nel buio di una sera fredda della campagna senese in cui Arturo aveva atteso per circa 40 minuti i soccorsi. Poi una donna si era accorta del borsone in terra attivando il 118.

Il conducente dell’autocarro, Marco Bedana, era stato condannato il 18 settembre scorso per omicidio stradale colposo a due anni e sei mesi con rito abbreviato. Non ci sarebbe stata invece omissione di soccorso, in quanto l’uomo non si accorse di aver travolto il ragazzino: fu infatti assolto da tale reato. Venne disposta una provvisionale per i suoi familiari e la definizione del risarcimento in sede civile alle parti offese, assistite dall’avvocato Luigi De Mossi. Siena ha comunque continuato, insieme alla sua famiglia con tante iniziative, a tenere vivo il ricordo di un ragazzino esuberante e pieno di voglia di vivere.

I difensori di Bedana, Alessandra Zogno e Lorenzo Gollin, avevano presentato appello lette le motivazioni della sentenza. Il processo a Firenze era inizialmente slittato al 20 giugno. Ieri è arrivata la sentenza: i giudici hanno fatto uno ’sconto’ di sei mesi a Bedana che è stato condannato per l’omicidio stradale colposo a 2 anni, pena sospesa. "Aspetteremo le motivazioni della decisione della Corte di appello – si limita a commentare l’avvocato Gollin –, fra 90 giorni, per l’eventuale ricorso in Cassazione. Siamo comunque soddisfatti della sentenza".

La.Valde.