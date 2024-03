Beatrice si è laureata: "Ha fatto tanti sacrifici"

Beatrice Mazzuoli si è laureata in Medicina. Il traguardo raggiunto ha però un gusto particolare, ha il sapore di una vera vittoria guadagnata a suon di sacrifici. La giovane dottoressa (che vive a Firenze) ha un legame speciale con Montalcino dove è nato il babbo Gianfranco e dove lei torna spesso visto che nella città del Brunello ha ancora parenti e conoscenti. "Beatrice – racconta con orgoglio e soddisfazione babbo Gianfranco – ha perso la mamma prima dell’esame di maturità nel 2015, ma in quella tragedia ha dimostrato una forza da leone sostenendo anche me. Iniziò il suo percorso universitario a Firenze alla facoltà di Biotecnologie senza però esserne soddisfatta. Ha partecipato quindi alle selezioni per l’ammissione a Medicina e ha iniziato il percorso accademico a Siena. Durante gli anni di università si è alzata ogni giorno alle 5 per andare a lavorare al bar che gestiva la mamma e mantenersi così negli studi. Poi prendeva l’autobus per Siena e andava a lezione. Beatrice è una ragazza semplice e ora è concentrata verso gli anni della specializzazione. Grazie Beatrice, sono orgoglioso di te".

Andrea Falciani