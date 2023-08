"Battesimo positivo a Piancastagnaio per la nuova pista con Bighino"

di Giuseppe Serafini

C’era attesa ieri sera a Piancastagnaio per la prima prova ufficiale che ha di fatto aperto i giorni del Palio di Piancastagnaio in onore della Madonna di San Pietro che si correrà il 18 agosto. Attesa perché la prima prova ufficiale l’ha effettuata la contrada di Borgo nella nuova pista del parco della Madonna di San Pietro, che ormai sta per essere completata e quindi consegnata alla comunità pianese.

Sabato 12, alle 17,30, l’inaugurazione ufficiale con la presentazione del Palio e la presenza del reparto storico dei Carabinieri a cavallo. Una prova che ha visto una presenza massiccia di cittadini e contradaioli.

Walter Pusceddu detto Bighino ha saggiato come detto la terra della nuova pista con due cavalli della propria scuderia , Ultimo Baio, pluri vincitore a Piancastagnaio, e Dididomodossola, sotto l’attenta visione del capitano di Borgo Antonio Angelini.

Pusceddu, sceso da cavallo, ha commentato: "Debbo fare i complimenti al sindaco e a tutti coloro che hanno realizzato questa bellissima pista. Certamente una pista che rappresenta una novità per noi che corriamo a Siena e che certamente non ha nulla da invidiare ad altri posti. La prova di stasera è andata bene . Comunque, a parte la pista, o questa o qualsiasi altra il mio scopo è quello di vincere".

Antonio Angelini, il capitano di Borgo, teso ma felice per la prova e la grande partecipazione dei suoi contradaioli: "Sono doppiamente emozionato questa sera – ha detto – sia per la prova e soprattutto per questa opera realizzata che è veramente bella. Debbo dire che quel po’ di scetticismo che avevo all’inizio, vedendo questa bellissima pista ha lasciato il posto all’entusiasmo".