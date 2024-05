Bastiano: "Tittia oppure Scompiglio. Il Palio non esce da questi fantini"

di Laura Valdesi

SIENA

Bastiano, attento osservatore del Palio, immaginiamo che tu sia un uccellino che vola in casa di Tittia: cosa sta pensando prima dell’estrazione?

"E’ importante per lui. Non ha molte strade ma ci ha abituato a vederlo vincere in questa situazione, anche se il suo diretto competitor è messo meglio. Certo da avere 1-2 Contrade ad averne il doppio le cose cambiano".

Bastiano ’vola’ adesso in casa di Scompiglio: cosa c’è nella sua testa prima dell’appuntamento con la sorte?

"Credo che Jonatan se ne preoccupi poco. La sua forza è dovuta al fatto di credere più nelle proprie possibilità che nelle strategie. Non penso che si preoccupi più di tanto di chi uscirà o meno. L’estrazione sarà comunque determinante per avere più opzioni e più Contrade magari dalla sua parte".

Non è che fra i due litiganti spunta il terzo che poi vince?

"L’ultimo Palio corso, per una serie di situazioni, è andato a vantaggio dell’Oca e di Brigante. Non è una corsa regolare, si può vincere scossi. Il fato peserà sul successo. Personalmente però ritengo che difficilmente il palio di luglio uscirà da Tittia e Scompiglio, sia per la loro forza che per le strategie. Può vincere chiunque, poi, per carità. ma loro hanno le carte migliori".

I due big e poi chi viene?

"Carlo Sanna e giù a scendere..."

Bella vittoria di Tremendo a Fucecchio.

"Con un cavallo forte e un rione potente. Chiaro che poi monta il fantino, non i soldi o i contradaioli. A Fucecchio ha fatto vedere che Caria c’è, anche se questa corsa è sempre difficile da paragonare al Palio per situazioni ed opportunità. Credo comunque che qualcuno dovrà entrare per forza. Ci sono fantini squalificati, Gingillo e Carburo. Penso che toccherà veramente anche a due giovani".

Andrea Sanna? Gabriele Puligheddu? O Nieddu?

"Andrea Sanna ha fatto bene, come Nieddu che ha già la Contrada da cui è seguito che corre. Poi c’è Mattia Chiavassa, Puligheddu e metto anche Alessio Giannetti che ha fatto forse la stagione migliore. Vedrai che non si esce da questa rosa".

Il Bruco sarà davvero l’ago della bilancia di Provenzano?

"E’ la situazione ad hoc sia per Tittia che per Scompiglio. Senza avversarie, il capitano non ha fatto mistero di avere rapporti con entrambi, anche se forse ad uno è più vicino".

A chi?

"Penso a Scompiglio. Però può montare entrambi, senza preclusioni. Dipenderà dal cavallo. Se fossi fantino farei l’occhiolino a questa Contrada".

Ci sono Oca e Pantera sicuramente senza rivale sul tufo.

"Appetibili, però l’Oca viene da un Palio vinto a meno di un anno di distanza, per esempio. Io fantino che posso scegliere, ripeto, il Bruco non me lo faccio scappare".

Contrade che corrono: Valdimontone.

"Ha varie frecce al suo arco. E’ pronta".

Pantera.

"Ha corso l’ultimo Palio con Scompiglio, è una di quelle che punta su di lui, non ha rivale".

Leocorno.

"Viene da un Palio vinto di recente, ha rapporti super buoni con Tittia ma credo anche con Scompiglio. Continuerà su questa strada. Qui ha vinto Aceto nell’80 e nell’83 Bastiano: ha dimostrato di perseguire sempre i propri interessi. Ha un’avversaria agguerrita".

La Civetta...

"Ritengo che abbia parlato con Scompiglio, la strada di Tittia è più difficile. Roberto Papei è una vecchia volpe del Palio, la Civetta si farà trovare pronta".

Dell’Oca si è detto...

"Se ha un cavallo buono come fa a non pensare di montare Tittia. Portarlo in Fontebranda sarebbe una grossa mossa. Anche se Brigante ha vinto l’ultimo Palio ed è molto vicino alla dirigenza. E poi corre la Lupa, non lo dimentichiamo. Da non sottovalutare assolutamente. Anzi...".