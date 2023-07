Bastiano legge il Palio "Un lotto livellato senza i cavalli di punta Il rebus Scompiglio"

di Laura Valdesi

SIENA

Bastiano, i capitani concordano che il Palio d’agosto sarà più complicato rispetto a luglio.

"Molto più complesso perché è già stato deciso che Carriera fare, una livellata senza punte. Almeno così dice ’radio palio’".

E questo chi favorisce?

"Tittia è stato accusato dopo Provenzano di fare il bello e il cattivo tempo. Vediamo se con un livellamento diverso gliela fanno sudare un’altra vittoria oppure magari è ancora più facile".

I colleghi del sardo-tedesco permetteranno a Tittia di vincere il sesto Palio consecutivo?

"Si diceva che non era possibile il terzo, poi il quarto, il quinto... Questo è un guerriero ninja. Vediamo se Scompiglio cambia strategia ma sia lui che Giovanni hanno Contrade di riferimento al canape".

A proposito di Scompiglio: una delle mosse più attese è vederlo con il giubbetto del Bruco. Non sarebbe invece una sorpresa Tittia nell’Istrice.

"Non sono monte impossibili, ma vedo più facile quella di Tittia in Camollia".

Insomma, Scompiglio in via del Comune Bastiano non lo vede.

"Jonatan, ripeto, ha le sue Contrade di riferimento. Per carità, ci sta che abbia allargato le proprie vedute, che il capitano abbia lavorato forte..."

Si parla di rientri, fra cui quello di Voglia o magari di Velluto.

"Quando se ne parla tanto è quello il momento che non succede, non me ne vogliano i diretti interessati. Anche a luglio si ventilava di Dino Pes a cavallo, niente da fare. Vediamo se le sei Contrade rivali porteranno qualcosa di nuovo oppure chi ha già un po’ d’esperienza".

Il Palio dell’Assunta lo vince chi...

"Chi si muove per primo nella scelta dei cavalli. Potrebbe avere dei vantaggi anche se certe Contrade saranno per Jonatan e altre per Giovanni. Molto impegnativo anche per chi ha l’avversaria, vediamo quanto saranno stati bravi a muoversi. Capiterà come sempre a qualcuno il gobbo nero, pur avendo un cavallo da Palio resterà senza monta adeguata".

Nodo cavalli: via Violenta, Tale e quale più Remorex.

"Ad oggi Radio palio dice questo".

Sarà una bella prova, fra i fantini emergenti, anche quella di Tamurè.

"Guglielmi è la cosa nuova. C’è molta attenzione al riguardo. E’ al terzo Palio e non si deve ripetere, deve fare ciò che non ha fatto nelle due Carriere precedenti: finire a cavallo".

Non sarà l’unico atteso alla prova del 9.

"Facciamo prima: sarà per tutti la prova del 9 il Palio dell’Assunta. Jonatan cerca da tempo la vittoria, Gingillo ha fatto benissimo a luglio e vorrà confermare di essere a pieno titolo un big. Brigante ha bisogno di vincere per convincere. E Grandine che fa sta a guardare? Tamurè scalpita. Insomma ciascuno di loro ha dentro sè le motivazioni per poter tirare fuori il meglio".

Cosa consiglia ai capitani Bastiano?

"Non c’è da dare loro consigli. Devono fare contenti i popoli, in molti c’è malumore. Ma non è mai facile".