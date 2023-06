Bastiano e le strategie del Palio "Attenti a quelli troppo scontati Tittia peserà sul lotto dei cavalli"

di Laura Valdesi

SIENA

"Che Palio vedo dopo l’estrazione a sorte? Mi verrebbe da dire che, sulla carta, perderlo è difficile visto che Tittia ha otto Contrade. Ricordo però che a me situazioni come queste spesso hanno lasciato l’amaro in bocca. Non credo mai alle cose scontate, ai Palii facili", sentenzia Bastiano che anche martedì era alle corse a Monticiano.

Apparentemente però Tittia può contare su più alleati.

"Con otto Contrade eserciterà un peso specifico sulle dirigenze per il lotto dei cavalli. I capitani, questo da sempre, scelgono sulle indicazioni dei fantini".

Ha dichiarato che si va verso un lotto in alto.

"Non ho dubbi, bisogna vedere quante punte però vuole dentro. Non so che convenienza abbia a fare un lotto con 3-4 nomi da corsa".

Qualcuno potrebbe bussare allora alla porta di Scompiglio? L’Aquila non ne fa mistero.

"Ci può andare. Penso che il capitano, se Tittia farà un’altra scelta per via del cavallo, lo monterà".

Si parla anche dell’Istrice.

"Più complicato ma non impossibile. Comunque Jonatan ha due Contrade dove di sicuro Tittia non può andare, Torre e Chiocciola. Non gliele tocca nessuno".

Un Provenzano con debuttanti?

"Dipende da molte cose, dal recupero di Sebastiano Murtas, per esempio. Se rientra gli spazi si riducono. Credo comunque che c’è un bel gruppo di ragazzi che si sono fatti vedere tanto, tutti meriterebbero un giubbetto. Sono abbastanza possibilista, magari qualche Contrada che ha vinto di recente potrebbe imboccare questa strada".

Cosa consiglia Bastiano ad un capitano che ha l’avversaria in Piazza?

"Si dice male, se sei in Piazza puoi fare qualcosa. Ci sono Contrade comunque che il Palio da fuori l’hanno sempre fatto, possono influire anche se non essere determinanti ovviamente. A volte riesce, a volte no".

Cosa chiederebbe Bastiano al neo sindaco Nicoletta Fabio? I capitani hanno preparato un documento che gli consegneranno al primo incontro, non ancora fissato.

"Una pista efficiente e idonea per allenare i cavalli. Monticiano, com’è adesso, non insegna né ai cavalli, né ai fantini. Niente curve ad angolo retto. Fabio ha fatto il priore, conosce le Contrade, mi sembra preparata in materia. Serve una struttura vicino a Siena con un fondo adeguato, come quello di Legnano magari, che consenta di fare più addestramento che corse. Utilizzabile tutto l’anno. Credo che ascolterà e prenderà poi le sue decisioni".