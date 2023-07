Bastiano e Bastiana, Mozart comico "Una storia semplice di amore puro"

Al Teatro Poliziano di Montepulciano va in scena ‘Bastiano e Bastiana’, opera comica in un atto di Wolfgang Amadeus Mozart diretta da Luca Fusi. Primo spettacolo in teatro per il cartellone del Cantiere Internazionale d’Arte, che proprio ieri sera ha inaugurato in piazza, con la Banda di Montepulciano prima e l’Orchestra della Toscana dopo, la sua quarantottesima edizione. Sul palco oggi alle 21.30 e in replica domani alle 18, ci sarano Laura Zecchini e Matteo Tavini nei ruoli dei protagonisti, insieme a Paolo Leonardi, Chiara Antonelli, Lorenzo Baldini, Zaccaria Barraco, Martina Bassi, Sofia Chiodaroli, Marianna Federici, Alice Pagliaro e Lara Zaccara. Tito Ceccherini dirigerà la Wunderkammer Youth Ensemble.

"È una storia piuttosto semplice – spiega il regista – racconta di due innamorati, puri, che a un certo punto hanno un problema perché uno dei due va in città e ne viene traviato. Quando torna vorrebbe recuperare la purezza, ma la purezza una volta incrinata è persa per sempre. La storia mostra come riusciranno a riconosciliarsi, dopo aver rotto l’incantesimo. Entrambi lo vogliono e quindi impareranno a diventare adulti, moderni, furbi". Un racconto giovanile, quindi, che parla di crescita, di perdita dell’innocenza, in qualche modo di maturità e consapevolezza. E poi, la musica di un giovanissimo talento, eseguita dalla Wunderkammer Youth Ensemble sotto una sapiente direzione, capace di mettere in risalto gli elementi che caratterizzeranno anche le opere più mature del genio austriaco.

"Abbiamo cercato di entrare in queste interpretazioni – racconta anche Fusi – attraverso quello che evoca questa musica, scritta da un Mozart dodicenne, che aveva già dentro molti semi di quello che sarebbe germogliato dopo. Il maestro Ceccherini riesce a ritrovare nella musica delle perle nascoste, che mette in risalto". Infine, un omaggio a un altro grande artista, che negli anni Ottanta ha collaborato proprio con il Cantiere. "Era una precisa richiesta – conclude il regista – quella di inserire nello spettacolo un omaggio a Marcel Marceau, per i cento anni della sua nascita. Così abbiamo pensato all’uso di un coro di otto mimi, sempre presente in scena, che accompagna l’azione. Un narratore muto, che porta in scena i personaggi e gli oggetti, sempre in ascolto di quello che accade. È un racconto sul teatro fatto dal teatro stesso".

Riccardo Bruni