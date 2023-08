Bastiancino da record: a 14 anni trionfo nell’Oca

Chissà se succederà anche domani, quando i grandi fantini di oggi smetteranno di correre, di ammantarsi di colorate leggende. Lo è stato per Mattio Mancini detto Bastiancino che può vantare quindici vittorie, non arrivando a trenta carriere disputate. Insomma, stiamo parlando di un grande, con storie che lo accompagnano come aver vinto all’età di quattordici anni per Fontebranda. Dopo il suo esordio, del 1759, nulla fu uguale in piazza del Campo. Diventa un eroe con la doppia vittoria nello stesso anno (1761) per la Civetta, il primo cappotto nella storia paliesca. Il decennio sessanta del settecento è di sua proprietà: vince altre sei carriere (Oca, Bruco, Valdimontone, Istrice, Torre e Chiocciola) e continua con assoluta regolarità negli anni settanta fino al tragico 1780. Come nei migliori feulleton, ecco la carriera dell’agosto quando torna in San Marco, la Contrada dove aveva vinto di più, con una rovinosa caduta durante la corsa. Non si riprende più da questo brutto infortunio e, a soli 35 anni di età, muore il successivo 7 settembre. Sappiamo tutti che il Gobbo Saragiolo successivamente raggiunse lo stesso numero di vittorie ma senza mai oltrepassarlo. Bastiancino rappresenta le nostre colonne d’Ercole.

Massimo Biliorsi