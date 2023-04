Basta spreco alimentare

Lotta allo spreco alimentare. Soprattutto tra i fornelli di casa. A svelare trucchi e segreti su questo tema sarà il nuovo libro di Antonella Lomonaco (nella foto) "Est Modus in Rebus - Viaggio alla riscoperta della sobrietà e della filosofia del riuso in cucina". Presentato alla Sezione Soci Unicoop di Poggibonsi. "Si tratta – spiega Lomonaco – di un saggio che attraverso il cibo e la sua storia arriva ai temi più urgenti della sostenibilità ambientale, della crisi economica e della necessità di tornare a una filosofia di vita legata alla sobrietà. Un’indagine sulle cause che hanno portato il pianeta allo stato attuale, da imputare in gran parte a quel fenomeno socioeconomico che tanto ha influenzato il modo di vivere della nostra società". "Un’occasione importante – sottolinea Simona Lanfredini, presidente Sezione Soci - ricca di stimoli e di idee". Con l’autrice ha dialogato Costanza Conti, titolare della metalmeccanica Fmv. Con la figlia Lisa Valiani si occupa di Re-use Design dando nuova vita agli scarti di produzione. A creato un marchio per nuove collaborazioni. La più recente con l’orafa Ilaria Maltinti. Elisa Poggiali, ingegnere, esperta di eco innovazione, ha raccontato i numeri dello spreco alimentare e le cause principali della situazione attuale del pianeta.

Fabrizio Calabrese