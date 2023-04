"Basta roghi, servono telecamere" Rabbia per un altro incendio doloso

di Marco Brogi

E’ successo ancora: la lunga scia di incendi dolosi non si arresta. In pieno giorno i piromani hanno incendiato nel centro abitato di Poggibonsi il settimo cassonetto da un mese a questa parte, il quarto nell’ultima settimana. Sempre nella stessa zona. E ora i residenti (e non solo) chiedono l’installazione delle telecamere in via della Costituzione, la via più bersagliata, dove è stato dato fuoco per la seconda volta consecutiva allo stesso cassonetto. La sequela di roghi sta preoccupando anche Sei Toscana, il gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche perché un cassonetto costa 3.500 euro e doverli sostituire continuamente comporta una spesa notevole. Sei ha già presentato denuncia contro ignoti e sono in corso indagini per risalire all’autore o gli autori dei roghi. Stavolta i piromani hanno colpito alle 17 del pomeriggio, ancora una volta in via della Costituzione, appiccando il fuoco allo stesso cassonetto del multimateriale incendiato una settimana fa. Alcuni passanti, vedendo il fumo uscire dal cassonetto, hanno dato l’allarme e dopo pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia, che hanno spento le fiamme rapidamente. Nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, il cassonetto ha subito dei danni e ce ne vorrà uno nuovo. Una settimana fa i piromani erano entrati in azione di notte, verso le 21, in via della Libertà. La mattina dopo avevano concesso il bis, dando alle fiamme intorno alle 8 un cassonetto ancora in via della Libertà e alle 11 a un altro in via della Costituzione. Anche in quel caso erano dovuti intervenire i vigili del fuoco. Qualche ora dopo Sei Toscana annunciava di avere sporto querela e che avrebbe intrapreso "tutte le azioni possibili a garanzia e tutela del patrimonio".

Preso atto dell’escalation di incendi, chi abita nella zona dove con sinistra regolarità avvengono questi episodi, chiede che vengano messe quanto prima le telecamere. E la videosorveglianza, in effetti, potrebbe aiutare non poco a rintracciare i piromani. Le indagini per dare un nome e un volto ai responsabili vanno avanti, ma fino a questo momento senza esito. Non sarà tuttavia semplice individuarli, anche perché, a quanto pare, non ci sarebbero testimoni. Qualche anno fa a Poggibonsi, sempre in via della Costituzione e strade limitrofe, si erano verificati episodi analoghi. L’autore degli incendi era stato individuato dopo numerosi appostamenti. E non è detto che non accada anche stavolta.