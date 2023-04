Bassi: "Un argine a questi atti"

A commento della tragica vicenda di Pisa, con l’uccisione della psichiatra Barbara Capovani, interviene Riccardo Bassi, dell’Osservatorio regionale e Gruppo Asl Toscana sud est per la prevenzione delle aggressioni al personale sanitario. Bassi ricorda quando sia difficile "trovarsi ancora a parlare di aggressione al personale sanitario nonostante la sensibilizzazione che le norme e le istituzioni hanno portato in questi anni, a partire dal 2007 fino alla legge del 2020, che però non ha portato a una riduzione del numero degli eventi, che anche in Toscana sono aumentati di sei volte nel 2022". Come intervenire allora? "Bisogna agire sulla gestione del rischio all’interno delle aziende – prosegue Bassi –, lavorare sulla formazione del personale sanitario e sulla popolazione, puntanto all’educazione come fatto culturale di relazione e comunicazione non violenta. Bisogna intervenire proprio sulla violenza come fenomeno culturale da combattere per ridurre gli atti contro gli operatori sanitari. Deve essere chiaro anche che agire con violenza contro gli operatori sanitari non può che portare a una riduzione delle performance nel processo di cura".