Bartolo Ambrosione arriva a quota 17, è al secondo posto tra i mossieri di tutti i tempi

L’ordine tra i canapi deciso dalla sorte non era tra i più propizi. Bartolo Ambrosione ha chiamato nell’ordine Onda, Torre, Selva, Istrice, Drago, Tartuca, Aquila, Nicchio, Giraffa e la Chiocciola di rincorsa. Onda e Torre erano vicine allo steccato, hanno passato molto tempo a darsi noia e a scambiarsi di posto. La Chiocciola ha inscenato una serie di girotondi ai margini del verrocchino, per non dare la mossa né alla rivale Tartuca, né presumibilmente Tittia, rivale tra i fantini vincenti. Il balletto lento di Scompiglio è durato per oltre mezz’ora, ma nessuno dei nove cavalli tra i canapi è sembrato innervosirsi più di tanto. Ambrosione ha fatto uscire per quattro volte le Contrade dai canapi, più volte ha invitato la Chiocciola ad entrare e a dare la mossa. Inviti pressanti caduti nel vuoto, fino a quando Scompiglio ha rotto gli indugi. Bartolo Ambrosione, con la mossa di ieri, è arrivato a quota 17, è al secondo posto tra i mossieri di tutti i tempi. Davanti c’è Guido Guidarini 28 volte sul verrocchio.