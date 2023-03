Barneschi: "Allevamento fermo, non possono andare al macello"

"Il bovino che è morto verrà incenerito da una ditta autorizzata. Per quanto riguarda gli altri che sono rimasti feriti presentano lesioni da bruciature in quanto la polvere incandescente e calda del soffitto si è depositata sul dorso dell’animale provocando appunto lesioni alla pelle", spiega Ettore Barneschi, direttore dell’Unità operativa complessa Sanità animale-Area sud est che si è occupato personalmente degli esemplari di chianina coinvolti nel rogo.

Che tipo di ustioni hanno riportato?

"Sono abbastanza lievi, alcuni di primo e altri di secondo grado".

Quali sono le disposizioni dell’Azienda sanitaria?

"Che gli animali vengano riuniti in box-infermieria in una parte dell’allevamento dove avverranno i trattamenti necessari delle lesioni e generali se ne sarà ravvisato il bisogno per il benessere dell’animale. Di ciò si occuperà il veterinario de La Fratta ma ogni giorno un nostro professionista andrà a verificare i progressi della situazione".

Potrebbero essere abbattuti dei capi?

"Ad ora il quadro è quello descritto. Non è detto. Ma se si riscontrasse una sofferenza eccessiva si valuterà".

E’ stato inoltre disposto il blocco delle movimentazioni.

"Esatto. I bovini non possono andare al macello, né uscire dalla tenuta prima che vengano svolti ulteriori accertamenti. L’allevamento è fermo in attesa di riscontri anche da parte di Arpat che interesseremo. Occorre verificare infatti le eventuali ricadute dell’incendio dei cosiddetti pannelli ’sandwich’ della copertura a livello ambientale"

La.Valde.