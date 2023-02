Barbereschi, prima viene il cavallo

Alla gloria dei barbareschi di una volta, quelli un po’ maghi con un pizzico di bella improvvisazione, è dedicato questo articolo e di conseguenza la foto del maestro Mattioli. Tre barbereschi, per dirla alla Giulio Pepi, che attraversano l’anello del tufo nei mitici anni settanta: Ameraldo Bianciardi dell’Aquila, Bruno Dragoni del Valdimontone e Carlo Bonacci della Civetta. Negli anni quando i veterinari di grido erano merce rara, quando i maniscalchi andavano alle stalle una volta ogni Palio, imperversava ancora di più il genio di questi ben strani personaggi. Dagli sguardi che sono tutto un programma, possiamo affermare che occorrerebbe la scrittura di vero e proprio trattato sul carattere di questi magnifici attori della Festa.

Si credono burberi invece sono gioviali. Sobri eppure bevitori all’occasione, di poche parole eppure chiacchieroni. Per questo uguali e diversi da tutti gli altri contradaioli. Obbediscono al Capitano ma rimangono laici nella loro missione: prima viene sempre il cavallo. Ci portano lo sguardo sulle colline che ci circondano, hanno gli occhi al cielo immenso, azzurro liscio, un colore pallido come le strade di polvere, come un cielo rannuvolato che riflette la terra. Guardate le mani dei barbereschi: c’è da fidarsi? Sembrano sbalzati fuori non tanto dalla dichiarata Passeggiata Storica, di cui sono ospiti graditi, quanto da un dipinto di Filippo Lippi oppure dal Bronzino o dal Botticelli. Prima regola di un barberesco è quella di non perdere mai nemmeno una parte del loro ego, perché anche questo fa parte dell’immutabile talento, ieri come oggi. Un barberesco completamente "normale" è un paradosso. L’originalità fa parte del loro dna, è quel pizzico di realismo nel romanzo del Palio. Quando parla del proprio cavallo ad un collega è sicuramente un bugiardo sincero. E in una festa, dove tutti vorrebbero essere attori e non spettatori, loro sono protagonisti per diritto di ruolo e non fanno mai fatica a stare sul loro palcoscenico.

E quando c’è la terra in piazza, l’umanità senese si divide in due categorie: i barbereschi e tutti gli altri. Fateci attenzione. Nelle foto, nei filmati, perfino nei disegni sono dipinti proprio come romanici, con le smorfie degli eroi dei conosciuti vasi e hanno sempre un sorriso strano, un ghigno crudele e sornione che è dell’Apollo di Veio, l’antico Apollo etrusco.

Massimo Biliorsi