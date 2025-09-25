Barbaresco per eccellenza. Giancarlo Cambi, 7 vittorie

Siamo certi che i barbareschi hanno un loro speciale Paradiso. Ce lo immaginiamo con una finestra azzurra da dove si vede la piazza. E le loro storie ci fanno capire che il ricordo è l’unico Paradiso dal quale non possiamo venire cacciati. Augusto Mattioli ci offre un suo scatto-ricordo di Giancarlo Cambi, il barberesco per eccellenza che è volato via in questi giorni: in carica con il nome di battaglia di Bardassolo dal 1956 al 1992, da Tanaquilla a Pinturetta, con sette vittorie. Un periodo immenso, epoche paliesche che si succedono, nel rituale di cortei sempre più numerosi, ma che non scalfiscono quel suo vivere nella stessa certezza di fare del proprio meglio, qualsiasi sia la potenza del soggetto in cura. Quello che mi ha sempre affascinato è il silenzio dei barbereschi, che nei loro gesti rituali sembrano angeli decaduti che lottano taciturni per ritornare alle loro origini celesti. Si credono burberi invece sono gioviali. Sobri eppure bevitori all’occasione, di poche parole eppure in certe occasioni chiacchieroni. Per questo uguali e diversi da tutti gli altri contradaioli. Obbediscono al Capitano ma rimangono laici nella loro missione: prima viene sempre il cavallo. Ci portano lo sguardo sulle colline che ci circondano, hanno gli occhi al cielo immenso, azzurro liscio, un colore pallido come le strade di polvere, come un cielo rannuvolato che riflette la terra. Guardate le mani dei barbereschi: c’è da fidarsi? Sembrano sbalzati fuori non tanto dalla dichiarata Passeggiata Storica, di cui sono ospiti graditi, quanto da un dipinto di Filippo Lippi oppure dal Bronzino o dal Botticelli. E, guarda caso, sono dipinti nella nostra volontà proprio come romanici, con le smorfie degli eroi dei conosciuti vasi e hanno sempre un sorriso strano, un ghigno crudele e sornione che è dell’Apollo di Veio, l’antico Apollo etrusco. Siamo cresciuti con i loro racconti, un po’ inventati e un po’ falsi, quanto basta per sentirli come belle favole e non sempre a lieto fine. Al centro dei loro ragionamenti c’era sempre il cavallo. Anche per questo mi immagino un loro esclusivo Paradiso. E ad ogni nuovo arrivo c’è chi sussurra: "Dio, non permettere che io vada in un Paradiso dove non ci sono cavalli!".

Massimo Biliorsi