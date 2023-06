Barbara Magi, "Creare un filo diretto sulla raccolta differenziata a Siena"

"Voglio risensibilizzare i cittadini, creando con loro un filo diretto sulla raccolta differenziata, che non deve essere un ostacolo". Va dritta al cuore del problema Barbara Magi (nella foto), assessore in quota Fratelli d’Italia con delega ad ambiente, decoro urbano, manutenzione aree verdi e protezione civile, che si trova sulle spalle il ’fardello’ dei rifiuti a Siena. Di qui l’annuncio: "Il sistema della raccolta differenziata va ristudiato perché bisogna conferire in modo giusto i rifiuti in città, per questo ho in calendario una serie di incontri con le associazioni di categoria per capire quali sono i problemi e le esigenze, ma anche per raccogliere suggerimenti utili a rivedere le modalità di conferimento e raccolta". Il tutto, creando un filo diretto con i cittadini. "Ci sono giunte numerose segnalazioni – spiega Magi – da parte di cittadini, turisti e operatori, relativi a conferimenti sbagliati e a comportamenti non consoni, con conseguenze che ricadono su tutta la comunità. La Municipale è al lavoro anche su questa tematica, così come è costante la collaborazione con Sei Toscana per prevenire e sanzionare alcune cattive abitudini. Chiediamo anche la piena collaborazione dei cittadini affinché proseguano le legittime segnalazioni". Magi intende poi fare una serie di sopralluoghi nelle aree verdi: "Sarà una ricognizione, durante la quale verificherò personalmente le varie situazioni". Applicando il metodo suggerito dal sindaco Nicoletta Fabio, Magi intende avviare fin da subito la collaborazione con gli altri assessorati: "Alcuni sopralluoghi verranno fatti insieme ad altri assessori per dare una risposta sinergica ai problemi. Noi metteremo il massimo impegno nel far fronte alle criticità – sottolinea Magi – ma chiedo anche ai cittadini di rispettare le regole, perché questa è la base per una collaborazione proficua".

C.B.