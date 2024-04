Bando Unicore per studenti rifugiati provenienti dall’Africa

È aperto fino al 15 aprile il bando Unicore dell’Università di Siena per una borsa di studio per l’iscrizione ad un corso di laurea erogato in lingua inglese e destinata ad uno studente titolare di protezione internazionale proveniente da Niger, Nigeria, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe, Kenya, Uganda, Tanzania e Mozambico. Il bando permetterà al selezionato di arrivare in Italia per proseguire il proprio percorso di formazione nel prossimo anno accademico. L’Università di Siena sarà supportata, in sede locale, dalla Caritas Diocesana di Siena. Si tratta di un progetto dell’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR).