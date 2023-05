Bando ’sCOOLFOOD’ Selezione di un tutor per affiancare le scuole

Fondazione Mps seleziona un docente tutor per il programma educativo ’sCOOLFOOD per un futuro di tutto rispetto’ per l’anno scolastico 2023-24. Il percorso educativo è attuato nelle scuole del primo ciclo della Toscana Sud-Est e mira a promuovere percorsi di cittadinanza globale e di educazione allo sviluppo sostenibile. Il tutor è un docente abilitato, interamente dedicato a sCOOLFOOD, appositamente contrattualizzato dalla Fondazione, che ha il compito di affiancare le scuole nella conduzione del programma. Il candidato dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria (o equipollente); laurea triennale o specialistica in scienze motorie e sportive; altra tipologia di laurea con esperienza pluriennale in ambito socio-educativo.La scadenza per inviare la propria candidatura è il 26 maggio.