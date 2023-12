Bando ’Moby’ . Per il rinnovo dei mezzi del trasporto sociale

Il trasporto sociale è al centro del bando Moby emanato dalla Fondazione Mps, a sostegno delle organizzazioni del Terzo Settore, per favorire la transizione energetica dei veicoli adibiti a trasporto sociale. Il trasporto sociale è un servizio pubblico che mira a garantire la mobilità delle persone in condizioni di fragilità attraverso un’azione capillare sui territori. Per assicurare questo servizio agli Enti del Terzo Settore, la Fondazione Mps ha, quindi, promosso un bando che agevola l’acquisto di veicoli per il trasporto collettivo, o individuale, a ridotto impatto energetico e ambientale, mettendo a disposizione un plafond di 150mila euro. Il bando è rivolto agli Enti locali associati per l’esercizio delle funzioni sociali e sociosanitarie e agli ETS della provincia di Siena iscritti al RUNTS che operano in ambito del trasporto sociale. La data di scadenza per le domande è il 31 gennaio 2024.