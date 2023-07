Bando ’Gener-Azione5’ Attività artistiche per la parità di genere

C’è tempo fino a venerdì 14 luglio per partecipare al bando ’Gener-Azione5’ per sostenere attività artistiche che sensibilizzino il pubblico verso la parità di genere, il protagonismo femminile e l’eliminazione di ogni forma di violenza di genere. Il progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, si svolge in partenariato con Fondazione Mps, Fondazione ACRA, SCOSSE aps e Università di Bologna; l’ente capofila è WeWorld. L’obiettivo è aumentare le capacità deidocenti in Italia e accompagnare e supportare i ragazzi nell’acquisire consapevolezza sull’urgenza di promuovere la parità di genere. Il bando è rivolto ad associazioni giovanile e studentesche e ha in animo di promuovere la realizzazione di attività artistiche per sensibilizzare il pubblico. Possono partecipare al bando gli enti del Terzo Settore. Le risorse a disposizione sono pari a 15mila euro.