Bando del Comune: alloggio per un anno a giovani medici

Il Comune ha approvato l’avvio di un bando pubblico per incentivare l’iscrizione di medici in formazione specialistica nelle scuole di specializzazione in area medica a bassa densità iscrittiva, in particolare per quella di Medicina di emergenza-urgenza. L’iniziativa, promossa dall’assessore alla sanità Giuseppe Giordano, prevede la concessione di un alloggio gratuito per un anno a tre medici specializzandi. "Con questo bando – spiega Giordano – vogliamo dare un segnale concreto di supporto alla formazione specialistica in un settore strategico per il nostro sistema sanitario".

Il progetto sperimentale si concretizza attraverso la concessione di un appartamento di circa centoventi metri quadrati in via Stalloreggi, messo a disposizione dall’Asp. Il Comune coprirà i costi dell’alloggio con un impegno di spesa pari a 9mila euro per l’anno 2025.