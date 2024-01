Bandiera rubata. Vigilesse fermano un giovane

"La Nobile Contrada dell’Aquila intende pubblicamente ringraziare tutto il Comando della Polizia municipale di Siena, ed in particolare le due solerti vigilesse che, pochi giorni fa, sono prontamente intervenute, fermando un giovane che camminava nelle vie del centro storico della città, con in mano una bandiera arrotolata della nostra Contrada". Inizia così la lettera che svela un episodio che dimostra l’attenzione prestata alla sicurezza della città ma anche alle sue tradizioni dalla Municipale. Non è consueto infatti vedere una bandiera di questi tempi in centro. Così le vigilesse hanno chiesto spiegazioni venendo a conoscenza del fatto che sarebbe stata acquistata su una piattaforma on line.

"In seguito è stato possibile accertare che si trattava di una bandiera scomparsa nel settembre scorso e, solo grazie alla loro meritevole azione – scrive l’Aquila – è stato possibile recuperarla e riconsegnarla al priore" Francesco Squillace (nella foto) che si è personalmente complimentato.

La.Valde.