Bandi per piccole imprese. Ecco come si può accedere ai finanziamenti pubblici

Un vademecum per accedere ai finanziamenti pubblici. La Regione presenta al mondo delle imprese le opportunità su start-up innovative, Pmi, servizi per l’innovazione, centri commerciali naturali e altre novità. L’assessore a economia e turismo Leonardo Marras lunedì alle 9,30 all’Haccabì di Poggibonsi incontrerà gli imprenditori del distretto industriale valdelsano, una iniziativa condivisa e promossa a livello di area dalla sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, e dai suoi colleghi David Baroncelli (Barberino Tavarnelle), Andrea Pieragnoli (Casole d’Elsa), Piero Pii (Colle) Francesco Guarguaglini (Radicondoli) Andrea Marrucci (San Gimignano).

"Abbiamo ritenuto utile costruire un’occasione di incontro per condividere con il tessuto produttivo le azioni messe in campo dalla Regione per sostenere la competitività delle imprese e dei territori – spiega Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi, comune capofila dell’iniziativa - L’obiettivo è stato quello di costruire un evento per condividere il più possibile, anche in termini di comunicazione, il ventaglio di possibilità presenti". I bandi che saranno presentati lunedì da Marras sono quelli finanziati con le risorse PR FESR. L’assessore e i tecnici della Regione saranno a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti e rispondere a tutte le domande in materia di bandi e accessi ai finanziamenti, aspetti fondamentali nella vita delle imprese, soprattutto in periodi di crisi. All’incontro in programma all’Hb sono state invitate, a firma congiunta di tutti e sei i sindaci, le associazioni di settore e tutte le realtà potenzialmente interessate di un distretto industriale che conta migliaia di imprese in rappresentanza di settori rilevanti come camper, metalmeccanico, cristallo, arredamento.

"Ringraziamo l’assessore Marras e la Regione- conclude Cenni- per la disponibilità a costruire questa iniziativa alla quale invitiamo a partecipare, anche grazie alle associazione di categoria, tutte quelle imprese e quei soggetti che potrebbero essere interessati dalle azioni messe in campo". L’incontro è aperto a tutti. Per partecipare occorre iscriversi a questo link: https://forms.gle/tvBtE9f5ETzQgxDBA