Bandi per 16 dottorati e 210 posti

Sono ancora aperti fino a lunedì 28 agosto i bandi per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico. Sono 210 i posti, di cui 174 con borsa, suddivisi nei 15 dottorati accreditati dal Ministero dell’Università. Fra questi il Dottorato di interesse nazionale in ’Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico’, istituito con la Fondazione Biotecnopolo di Siena e altre 11 istituzioni universitarie: sono 31 i posti con borsa.

Sono 179 i posti, di cui ben 143 con borsa per i seguenti Dottorati in: Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro; Biochemistry and Molecular Biology BiBM 2.0; Biotecnologie Mediche; Chemical and Pharmaceutical Sciences; Diritto e Management della Sostenibilità DiMaS; Economics; Filologia e Critica; Fisica Sperimentale; Genetica, Oncologia e Medicina Clinica GENOMEC; Ingegneria e Scienza dell’Informazione; Medicina Molecolare; Medicina Traslazionale e di Precisione; Life Sciences; Scienze e tecnologie ambientali, Geologiche e Polari e Social Sciences and Humanities.

La Regione finanzia 28 borse Pegaso nell’ambito di 6 dottorati in convenzione con gli altri atenei toscani.