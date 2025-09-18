Banda giovanile Anbima. Tra musica e amicizia

"Quando me l’hanno proposto ho accettato subito. Sono già emozionato perché conoscerò nuove persone e imparerò nuovi brani. Già nel primo incontro del 20 agosto ho stretto amicizia con alcuni miei coetanei di Castellina in Chianti e di Bettolle". Non trattiene l’entusiasmo Mattia Ricci, studente di seconda media della scuola Luigi Magi di Asciano mentre stringe con orgoglio il suo sax contralto al petto. Mattia si riferisce alla prima assoluta della Banda Giovanile Anbima (associazione delle bande) la quale terrà una esibizione domenica 21 alle 16 in corso Matteotti della città del Garbo.

"Questa prima assoluta – spiega il presidente dell’Anbima, Marco Petrioli – è frutto di un campus musicale iniziato ad agosto ed è destinato a protrarsi. Si tratta di giornate di formazione e condivisione finalizzate all’approfondimento dello studio ognuno del proprio strumento ma soprattutto alla socializzazione con coetanei della stessa provincia". Il festival “Young” di domenica vedrà quindi 30 giovanissimi dai 9 ai 25 anni provenienti da sei diverse bande della provincia. A dirigere il maestro Giuseppe Baldesi, direttore del campus nonché direttore artistico. "Già al campus ero molto emozionata – spiega Ioana Strugaru, 12 anni e tanta passione per la musica classica e il jazz –, in quella occasione ho conosciuto tante ragazze e ragazzi della mia stessa età che condividevano con me la passione per la musica. Spero che questo sia solo l’inizio e di fare in futuro nuove esperienze come questa".

Ioana ha cominciato dal solfeggio solo due anni fa, quando di anni ne aveva 10. Questo grazie alla scuola di musica della ascianese Filarmonica Giuseppe Verdi, una realtà con due secoli di storia. Questa iniziativa si inquadra nel 32° Festival Azzurra Lorenzoni, che culminerà col festival “Classic” del 28 settembre con la partecipazione del Corpo musicale “A. Broggio” di Castelletto Sopra Ticino (Novara), la Filarmonica Novese (Novi, Modena) e il Complesso bandistico “Ottavio Pistella” di Vetralla (Vt). A fare gli onori di casa: la ascianese Filarmonica G. Verdi. "Non vedo l’ora di suonare insieme agli altri – conclude Mattia Ricci – sarà un’esperienza bellissima!".