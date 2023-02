Bancomat disattivato e seimila euro ’sequestrati’

Il dossier di Viganò contiene anche dettagli su quanto accaduto il 13 febbraio, quando suor Diletta Forti fu invitata ad abbandonare il monastero per far spazio alla nuova madre superiora. "Il giorno dopo – scrive – madre Diletta si trova il bancomat disattivato e scopre dalla banca che la sua delega a operare sul conto del monastero è stata revocata e sostituita. Il conto con le misere sostanze delle monache (6mila euro) è quindi di fatto sequestrato dall’autorità, sottraendo alle religiose, gli stessi mezzi di sussistenza". Da qui si arriva al 16 febbraio quando la nuova badessa, secondo quanto ricostruito dall’arcivescovo Viganò "invita a madre Diletta su WhatsApp una lettera in cui la diffida di lasciarle prendere possesso del monastero, come comunicato dal Dicastero. In caso di disobbedienza minaccia gravi conseguenze canoniche e civili". Si tratta anche in questo caso di una ricostruzione non riconosciuta dalla Diocesi che, dopo la comunicazione di diffida invita alle suore, è ancora in attesa che le monache rispettino le prescrizioni contenute nella lettera di ’richiamo’.