"Banco Bpm non dialoga con il Monte"

Grazie a un contesto molto mutato per il settore bancario rispetto a un paio d’anni, il tema del consolidamento non è più all’ordine del giorno. Lo ha sostenuto l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, parlando sia in generale sia in particolare per la sua banca, che non al momento non sta parlando con nessuno per una possibile aggregazione. "Non dialoghiamo con nessuno. Non si tratta tanto di un non voler qualcosa con qualcuno: è che oggi, in un momento positivo che non è di tagli né di ristrutturazione, ma di crescita, tutti sono invogliati a perseguire quella crescita e a perseguire i risultati che ci aspettiamo per i prossimi due anno. Fare le fusioni richiede tempo, richiede integrazioni informatiche, richiede tagli, diventa più complicato e magari ci perdiamo un pò della crescita che magari ci potemmo prendere", ha affermato a margine del congresso della Fabi a Roma.

Alla domanda se in particolare Banco Bpm non dialogherà con Mps, ora che la banca senese va bene, Castagna ha replicato: "Anche le altre banche vanno molto bene però non dialogo con le altre banche per fare un’aggregazione". E riguardo all’ipotesi di un’integrazione con UniCredit: "Con UniCredit non dipende da noi. Mi pare che Orcel abbia detto che in questo momento con è interessato. Però non è un’operazione alla pari, quindi non c’è un discorso sul tavolo".