Banca Mps tra bilancio e futuro

Si saprà oggi come chiuderanno i conti della semestrale di Banca Monte dei Paschi. L’attesa è alta, dopo l’esito positivo degli stress test che a Rocca Salimbeni hanno definito "i migliori di sempre". Un’attesa che riflette anche il conto alla rovescia per passaggi decisivi che ora sembrano più vicini. Da anni si sposta in avanti il momento della decisione per il futuro della Banca, ora con un quadro di riferimento finanziario consolidato e dopo la maxi uscita di quattromila dipendenti lo scorso anno, il tema potrebbe tornare di stringente attualità. Intanto si riparte dal bilancio e dalle nomine in alcune società del Gruppo, oggi al vaglio del consiglio di amministrazione.