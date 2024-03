Banca Mps, assemblea l’11 aprile

SIENA

Il consiglio d’amministrazione di Banca Mps ieri ha approvato il bilancio 2023 chiuso con un utile netto di 2 miliardi e 52 milioni. Via libera al dividendo di 25 centesimi per azione, per un valore complessivo di 315 milioni di euro, da pagare il 21 maggio. Convocata anche l’assemblea degli azionisti, l’11 aprile alle 14,30 a Rocca Salimbeni.

Intanto Standard Ethics ha migliorato il giudizio di breve periodo di Banca Monte dei Paschi di Siena che passa da ’Stabile’ a ’Positivo’. L’agenzia di rating evidenzia il valore degli interventi effettuati a seguito del Piano Industriale 2022-2026 e la definizione da parte della Banca del nuovo Piano di Sostenibilità e delle azioni finalizzate all’integrazione dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance, ovvero ambientali, sociali e di governo aziendale) nella strategia aziendale e nella struttura di gestione dei rischi, nonché al perseguimento degli impegni presi in coerenza con le linee guida internazionali in tema di sostenibilità di Onu, Ocse e Unione Europea.

Standard Ethics ha, inoltre, confermato il Corporate Standard Ethics Rating ’EE’ portando a 12-24 mesi la stima per l’upgrade a EE+.