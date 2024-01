Banca Mps al tornante decisivo: "Lavoriamo perché resti autonoma"

In Borsa il titolo continua a restare su alte quotazioni, nonostante il segno negativo di ieri trascinato dall’andamento generale: 3,27 e una capitalizzazione di 4,1 miliardi sono un segnale di salute per Banca Monte dei Paschi, già proiettata in un 2024 dalle grandi attesa che saranno rinforzate dalle prospettive rosee di un bilancio che si attesterà intorno a 1,2 miliardi di utili. In questo clima, con il ministro dell’Economia Giorgetti che di recente ha dipinto il 2024 come anno decisivo per le sorti della banca e la premier Meloni che nella conferenza stampa di fine anno ha parlato di "buoni segnali per il Governo" da Mps, ieri ha fatto irruzione la forte presa di posizione di Lando Sileoni, segretario generale della Fabi, all’apertura del 128° consiglio generale dell’organizzazione sindacale.

"Vedremo che piega prenderà la vicenda Mps, dove tutti noi lavoreremo affinché rimanga autonoma", ha dichiarato. Per poi sottolineare: "Vedremo quali decisioni prenderanno il Governo, l‘Unione europea, la Banca centrale europea. Nei prossimi tre anni il settore si ridimensionerà ulteriormente, ma noi saremo sempre lì sul pezzo, guidati da Giuliano De Filippis, Franco Casini, Guido Fasano (segretari Fabi ndr) e da tutti gli altri e faremo sempre tutto quello che deve essere fatto nell‘interesse dei colleghi, non lasceremo indietro nessuno".

Un contesto nel quale, però, Sileoni chiama in causa e sollecita a un intervento deciso il Governo. "L’eventuale mancata nascita del terzo gruppo bancario – ha affermato il segretario generale della Fabi – prevederebbe automaticamente un Monte dei Paschi di Siena autonomo nel tempo. Per centrare questo obiettivo la proroga di uno o due anni alla Bce va chiesta ora e il Governo deve essere consapevole che ogni giorno che passa senza trovare una soluzione non risolve il problema".

Una situazione che per Sileoni si traduce in una fase di "stallo politico". "L’attuale gestione del Monte dei Paschi ha decisamente contribuito al risanamento della banca – ha detto ancora Sileoni –, il suo amministratore delegato, insieme al Mef, dovrebbe esporsi un po’ di più verso la stessa Unione europea". L’obiettivo deve essere "indicare chiaramente, con la preventiva condivisione della Bce, dove vogliono portare effettivamente il Monte: se mantenerla una grossa banca macroregionale come è ora e con quali risorse economiche farlo, oppure se partecipare alla nascita di un terzo grande gruppo".

Il tempo delle scelte è probabilmente arrivato, nei prossimi mesi, complici le scadenze europee, ma anche il processo di uscita avviato a novembre con la cessione del 25 per cento da parte dello Stato, sceso ora al 39 per cento. "L’uscita del Tesoro è già cominciata con successo – ha sottolineato nei giorni scorsi il ministro Giorgetti al Sole 24 Ore – e abbiamo dimostrato che facciamo le operazioni necessarie non perché ce lo dice qualcuno, ma quando è il momento migliore nell’ottica dell’interesse generale. Continueremo a fare allo stesso modo, senza ridurci alla vendita al primo offerente". E ancora: "Per varie ragioni ora la Cenerentola Mps è molto più ambita, e sono convinto che nel 2024 possa concretizzarsi una soluzione in grado di ridefinire il sistema bancario in un’ottica policentrica".

Pochi giorni più tardi, la premier Meloni ha rimarcato: "Penso che abbiamo dato un bel segnale con Monte dei Paschi di Siena, per anni abbiamo parlato dello stato che metteva dei soldi. Ma alcune di queste risorse sono rientrate e lo considero un bel segnale".

Orlando Pacchiani