‘Bamboo’, studenti a teatro per prevenire le dipendenze

Al Supercinema di Monteroni d’Arbia si è svolto stamani alla presenza del prefetto, del questore, del comandante provinciale dei Carabinieri, del comandante della Polizia Municipale, del sindaco e dell’assessore all’Istruzione, lo spettacolo ‘Bamboo’ prodotto da Straligut teatro e Kanterstrasse, realizzato grazie a un progetto realizzato dal Comune di Monteroni per le scuole secondarie e primarie dell’istituto Fucini. Uno spettacolo che ha affrontare con un linguaggio leggero la tematica della dipendenza, seguito da un dibattito con i ragazzi. L’evento, finanziato dal Ministero dell’Interno fa parte del progetto più amplio realizzato dal Comune di Monteroni con quello di Buonconvento. "È stata una mattinata vissuta all’insegna della prevenzione e del contrasto alle dipendenze perché attraverso la consapevolezza le nostre generazioni future possano essere protagoniste della loro vita e non prigioniere delle dipendenze - commenta il sindaco Gabriele Berni - sono stato onorato della presenza di prefetto, questore, comandante provinciale dei Carabinieri, che hanno assistito allo spettacolo". "Il progetto – ha detto il prefetto Maria Forte – che si ricollega a quelli già elaborati con altri Comuni, è frutto della stretta collaborazione con le amministrazioni locali. Potenziare le iniziative di prevenzione dello spaccio e dell’uso di stupefacenti, sono obiettivi primari della prefettura di Siena impegnata in sinergia con le altre istituzioni ad accrescere, anche nei giovani, una sempre maggiore consapevolezza sui temi della legalità".