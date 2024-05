Bambini scomparsi. C’è il Piano provinciale

Oggi ricorre la Giornata Internazionale dedicata ai ’Bambini scomparsi’, celebrata in memoria del piccolo Ethan Patz, sei anni rapito a New York il 25 maggio 1979 e mai ritrovato. Nella nostra provincia la prefettura è particolarmente attenta e sensibile al tema e, oltre a stimolare costantemente la riflessione presso la comunità e le istituzioni presenti sul territorio, coordina l’attuazione delle misure previste dal Piano Provinciale per la

Ricerca delle Persone Scomparse, frutto della collaborazione con le forze di polizia, il comando provinciale dei vigili del fuoco, la centrale operativa 118, ilservizio protezione civile della Provincia, il comando di polizia provinciale e le associazioni di volontariato presenti sul territorio.