Ballantini e i personaggi di Petrolini. Nove maschere in scena al Poliziano

Al Teatro Poliziano di Montepulciano arriva Dario Ballantini, con il suo spettacolo ‘Ballantini&Petrolini’, dedicato alla comicità senza tempo di Ettore Petrolini. Stasera alle 21.15, accompagnato dalle musiche dal vivo eseguite alla fisarmonica da Marcello Fiorini, il comico riporterà in scena nove personaggi creati da Petrolini: Gigi il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone. Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si trucca a vista, muovendosi in una scena caratterizzata da un camerino aperto e recuperando così anche i suoi consueti espedienti teatrali.

La prossima data in cartellone al Teatro Poliziano è domenica 25 febbraio con Alessandro Benvenuti, protagonista della nuova produzione ‘Falstaff a Windsor’, liberamente tratta da Shakespeare nell’adattamento di Ugo Chiti, che firma anche la regia. Spettacolo già andato in scena con successo anche a Siena, nell’ambito di ‘Metaversi’, la stagione teatrale curata dallo stesso Benvenuti.

Sarà un fine settimana tutto speciale, invece, al Teatro degli Astrusi di Montalcino, dove sabato il regista Marco Filiberti, accompagnato dagli interventi di Giovanni Bogani, giornalista e critico cinematografico, ed Enrico Falaschi, direttore artistico del Teatrino dei Fondi e dei Teatri di Montalcino, inaugurerà alle 17 una mostra, intitolata ‘Marco Filiberti. Alle sorgenti della bellezza’, in cui l’attore, autore, regista teatrale e cinematografico si racconta attraverso fotografie di scena, manifesti, documenti audiovisivi, elementi scenografici, studi preparatori e costumi. Sabato 17 febbraio, alle 17.00, l’apertura della mostra, cui seguirà alle 17.30 l’incontro con il regista accompagnato dagli interventi di Giovanni Bogani, giornalista e critico cinematografico, ed Enrico Falaschi, direttore artistico del Teatrino dei Fondi e dei Teatri di Montalcino.

Mercoledì 21 alle 21.15, ancora al Teatro degli Astrusi, sarà proiettato proprio il ‘Parsifal’ di Filiberti, che lo interpreta insieme a Matteo Munari, Diletta Masetti, Giovanni De Giorgi, Luca Tanganelli, Elena Crucianelli e Zoe Zolferino. Sarà un’occasione per approfondire non solo alcuni aspetti peculiari del lavoro cinematografico e teatrale del regista e drammaturgo, ma anche per indagare il suo rapporto con il paesaggio, e in particolare con i set montalcinesi presenti in quello che all’unanimità è stato considerato il suo capolavoro. Una produzione Dedalus, presente tra i diciotto film italiani selezionati per gli Academy Awards, e risultata vincitrice in tutti i festival nei quali è apparsa, tra cui la 39esima edizione del prestigioso Flickers’ Rhode Island Film.

Riccardo Bruni