Bagolaro piegato al vento

Il centenario Bagolaro (nella foto) era stato ingabbiato dagli uomini della forestale con tiranti in acciaio per tenerlo in piedi e messo sotto osservazione dagli esperti delle università per la sua salute. L’altra mattina "l’alberone dai chicchini neri" ha ceduto ai colpi del libeccio e parte delle sue forti braccia si sono piegate, scoscese, stroncate. Un albero che ha fatto storia e cultura nel giardino dai bambini e i ragazzi della San Gimignano di ieri e di oggi. Le volate del vento gli hanno dato quasi il colpo di grazia. Le braccia e il peso della chioma lo hanno ferito e la sua ‘voce’ è sembrata il triste lamento di dolore fra via delle Fonti e via Folgore. Un bagolaro una pianta riconosciuta e inserita di diritto nell’elenco italiano fra le storiche ornamentali e monumentali esempi viventi. Fu piantato da piccolino, raccontavano i nonni, nel vecchio orto dell’asilo dal sor Narciso Ducci nei primi anni del Novecento, cresciuto dentro l’orto di ‘Baccheri’ e nella nuova palestra aperta, riconvertita a platea per spettacoli di operette e cinema estivo e giardino pubblico. Aveva superaro perfino le cannonate del ’44.

Romano Francardelli