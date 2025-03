Bagno Vignoni. Lavori per ampliare il parcheggio

Al via i lavori per l’ampliamento del parcheggio di Bagno Vignoni. Si tratta del parcheggio principale della località termale, limitrofo alla rotonda. I posti auto sono 40 di cui 10 per i residenti, passeranno a 68 posti auto, di cui 17 per i residenti. Mentre i posti per le moto saranno rivisti e riposizionati, per un totale di 22 parcheggi per le due ruote, di cui 4 per i residenti. "Un altro intervento importante – evidenzia il sindaco di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli – riguarda l’ampliamento del parcheggio di Bagno Vignoni. Sono lavori necessari che saranno completati nelle prossime settimane e che daranno ulteriori risposte sia ai turisti che in ogni periodo dell’anno visitano il nostro gioiello termale, sia ai residenti. Si tratta del primo di altri interventi, al sistema dei parcheggi di Bagno Vignoni. L’esigenza di avere una maggiore disponibilità di parcheggi, è data da un costante aumento di presenze turistiche".