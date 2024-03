Badante muore alla fermata del pullman

Era arrivato alla fermata degli autobus in via Lombardi molto presto. Intorno alle 6. Doveva andare a Chianciano, paese dove aveva vissuto prima di occuparsi dell’assistenza, come badante, di un anziano che vive a Siena. Ma sul pullman diretto in Valdichiana l’uomo non è mai salito: il suo cuore ha cessato di battere mentre era seduto su una panchina, al freddo pungente. Ad accorgersi della posizione innaturale – il cellulare era caduto in terra, non appariva più appoggiato in modo composto – è stato l’autista di un bus. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, giunta in via Lombardi con le Volanti, l’ucraino di 58 anni, che da tempo viveva e lavorava regolarmente

nel nostro Paese, sarebbe stato notato ancora vivo dal conducente di un pullman.

Seduto appunto sulla panchina in attesa di salire sulla corsa per Chianciano. Circa mezz’ora più tardi, alle 6.30, era già deceduto. Avvertito il 118

è giunta un’ambulanza, unitamente agli agenti della polizia. Hanno provato a lungo a rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare. Nessun segno particolare sul corpo che facesse pensare magari

ad un’aggressione.

Ciò, unitamente alle testimonianze raccolte,

ha consentito di stabilire che ad uccidere l’ucraino

è stato un malore. Dunque niente autopsia, nè esame esterno. Solo una tragica fatalità.

La.Valde.