Bacchino, tre Palii vinti ’sulla cresta’ dell’Onda

Sarà difficile che i fantini del 2024 arrivino ad essere descritti come leggende come ad esempio il fantino Bacchino, nome d’arte di Domenico Bacchini, di origini fiorentine ma che ha vissuto a Siena per molti anni. Possiamo attribuirgli tre vittorie, anche se a detta di qualche storico le sue affermazioni sono addirittura dieci. Noi preferiamo restare con i piedi per terra e ricordare che i tre successi documentati sono tutti per la Contrada dell’Onda, a cominciare dal 2 luglio 1666, per poi passare al 1669 e l’ultimo nel 1671.

Affermazioni differenti l’una dall’altra: l’ultima ad esempio fu corsa da soltanto cinque contrade, la precedente correvano addirittura dodici,. Ma la vittoria forse più bella, a parere dei cronisti dell’epoca, ci appare la prima per il rione di Malborghetto, corsa da sedici rioni, con l’Onda che si aggiudica anche il premio per la migliore comparsa. Bacchino è stato dunque un fantino importante e solo la negligenza degli storici del tempo non ci permette di affermare con chiarezza le sue capacità. Secondo alcuni storici, dallo Zazzeroni al Bandiera, dal Gagliardi al Bandini, avrebbe vinto anche per la Giraffa, la Civetta, il Leocorno, la Chiocciola, l’Oca e il Nicchio, nonché un altro per l’Onda.

Massimo Biliorsi