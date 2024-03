Baby gang, ora è allarme. Residenti preoccupati:: "Situazione insostenibile"

Baby bang in azione nel centro storico di Poggibonsi e preoccupazione tra i residenti. A segnalare il problema sono gli stessi abitanti in una lettera a La Nazione. "Ormai da qualche mese la situazione notturna, soprattutto in via Montorsoli, ma anche nelle strade laterali, via Frilli, via Gallurì, è diventata insostenibile – lamentano i firmatari della mail –. Durante i fine settimana, ma anche durante la settimana, ormai è diventata prassi quella di dover assistere a aggressioni e risse fra giovani, anzi giovanissimi. Venerdì scorso tra un gruppo di ragazzi giovanissimi, in fondo a via Montorsoli si è scatenata una rissa, probabilmente dovuta a una ‘faida amorosa’ (erano presenti anche delle ragazze che urlavano lì vicino). I i ragazzi avevano sicuramente bevuto o assunto qualche sostanza perché le urla che si sentivano non erano di persone lucide. In diversi abbiamo chiamato la polizia per segnalare l’accaduto, ed è arrivata poco dopo una volante".

E ancora: "Queste scene purtroppo, di cui tra l’altro sono sempre protagonisti i medesimi soggetti e le stesse ‘baby gang’, accadono continuamente – protestano i residenti –. Iniziare ad aver paura a uscire la sera in certe strade ci sembra una follia. Siamo sinceramente esasperati, per le urla le risse, la violenza La verità è che da quando gli uffici comunali sono stati spostati da piazza Cavour il centro di Poggibonsi si è via via svuotato, basta fare un giro per rendersi conto che si sta spopolando, demograficamente e commercialmente. In centro non ci sono parcheggi, non ci sono più servizi, anche il sistema di raccolta porta a porta della spazzatura non funziona, l’acquedotto, che pure è stato rifatto in alcuni tratti anni fa, sembra non funzionare come dovrebbe. Chiediamo un pattugliamento più frequente da parte delle forze dell’ordine nei punti nevralgici. Senza controlli permanenti il centro diventerà ancor più deserto, e assomiglierà sempre di più a una anacronistica Gotham City toscana. Sinceramente una brutta sensazione. Abbiamo scritto a La Nazione per portare alla luce i problemi di sicurezza del centro, sperando che l’articolo riesca a smuovere le acque e a favorire una soluzione".