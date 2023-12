Babbo Natale in moto carico di regali per i piccoli di Pediatria

Un generosissimo Babbo Natale, quello della Pubblica Assistenza Val d’Arbia, ha fatto visita arrivando in moto all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con regali per i piccoli pazienti degli ambulatori pediatrici: due giostrine per la culla, sonagli sensoriali, puzzle di legno, braccialetti slap, macchinine giocattolo, squishy e matite con gomma. Il gesto solidale è legato all’iniziativa ’Metti in moto il cuore’, il motogiro organizzato dalla Pubblica Assistenza Val d’Arbia per coinvolgere gli amanti delle due ruote e sostenere insieme un progetto o una causa diversa: quest’anno il motogiro ha visto la partecipazione di circa 50 moto.